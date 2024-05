Emaar The Economic City Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Emaar The Economic City Registered veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,31 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 75,0 Millionen SAR – das entspricht einem Abschlag von 54,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 166,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at