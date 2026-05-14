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14.05.2026 06:31:29
Emaar The Economic City Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Emaar The Economic City Registered lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 SAR. Im Vorjahresquartal hatten -0,240 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Emaar The Economic City Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 157,0 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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