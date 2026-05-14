EMAE - EMPRESA METROPAGUAS ENERGIA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EMAE - EMPRESA METROPAGUAS ENERGIA hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,42 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -0,940 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 90,78 Prozent auf 14,6 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte EMAE - EMPRESA METROPAGUAS ENERGIA 158,2 Millionen BRL umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,400 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,40 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 23,26 Prozent auf 621,37 Millionen BRL. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 476,85 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at