14.05.2026 06:31:29

EMAE - EMPRESA METROPAGUAS ENERGIA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EMAE - EMPRESA METROPAGUAS ENERGIA hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,42 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -0,940 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 90,78 Prozent auf 14,6 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte EMAE - EMPRESA METROPAGUAS ENERGIA 158,2 Millionen BRL umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,400 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,40 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 23,26 Prozent auf 621,37 Millionen BRL. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 476,85 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich mit Gewinnen -- DAX schließt auf höheren Niveau -- Wall Street schließlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt ging es nach oben. An den US-Börsen ging es am Donnerstag nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen