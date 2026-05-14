EMAE-Empresa Metropolitana de Aguas e Energia: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EMAE-Empresa Metropolitana de Aguas e Energia hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

EMAE-Empresa Metropolitana de Aguas e Energia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13,67 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,040 BRL je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat EMAE-Empresa Metropolitana de Aguas e Energia mit einem Umsatz von insgesamt 14,6 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,2 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 90,78 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,740 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 1,54 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 476,85 Millionen BRL in den Büchern – ein Minus von 23,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem EMAE-Empresa Metropolitana de Aguas e Energia 621,37 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at