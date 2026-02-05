Emami hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Emami äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,32 INR. Im Vorjahresviertel hatte Emami 6,39 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Emami mit einem Umsatz von insgesamt 11,52 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,75 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 7,29 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 11,51 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at