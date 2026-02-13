Emami Infrastructure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emami Infrastructure präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,50 INR. Im Vorjahresquartal hatten -5,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 48,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 91,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Emami Infrastructure 572,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

