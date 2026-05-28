Emami Infrastructure veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Emami Infrastructure hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15,02 INR. Im Vorjahresquartal hatten -21,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Emami Infrastructure im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 435,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 730,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 136,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -43,470 INR. Im Vorjahr waren -33,360 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 931,56 Millionen INR, während im Vorjahr 823,10 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at