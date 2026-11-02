02.11.2026 06:31:29

Emami Paper Mills: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Emami Paper Mills stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,18 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Emami Paper Mills ein EPS von 1,02 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,90 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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