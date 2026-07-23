Emami Paper Mills: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Emami Paper Mills hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 6,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,840 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,60 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,60 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at