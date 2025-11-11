Emami präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Emami präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Emami in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,99 Milliarden INR im Vergleich zu 8,91 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 3,72 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 8,09 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at