|
11.11.2025 06:31:28
Emami präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Emami präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Emami in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,99 Milliarden INR im Vergleich zu 8,91 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 3,72 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 8,09 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.