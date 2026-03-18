Embassy Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Embassy Bancorp lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Embassy Bancorp 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,4 Millionen USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,79 USD, nach 1,37 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 74,72 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 68,16 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at