Embassy Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Embassy Bancorp ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Embassy Bancorp die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,39 Prozent auf 19,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at