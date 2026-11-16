Embassy Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Embassy Bancorp gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Embassy Bancorp einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie eingefahren.

Embassy Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at