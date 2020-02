Embassy Office Parks REIT gibt Finanzergebnisse des dritten Quartals für GJ 2019-20 bekannt und meldet vierteljährliche Ausschüttung von 4.707 Mio. Rs

Quartal geprägt von hoher Nachfrage an Mietflächen, vorzeitiger Fertigstellung im Bau befindlicher Blocks und Abschluss der ersten Akquisition seit dem Börsengang

BENGALURU, Indien, 17. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) (‚Embassy REIT'), Indiens erster börsennotierter REIT und der flächenmäßig größte in Asien, hat heute die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal mit Abschluss zum 31. Dezember 2019 veröffentlicht.

Der Vorstand von Embassy Office Parks Management Services Private Limited (‚EOPMSPL'), Geschäftsführer vom Embassy REIT, meldete bei seiner heutigen Vorstandssitzung eine Ausschüttung für Q3 GJ2020 von 4.707 Mio. Rs bzw. 6,1 Rs je Anteil. Damit beträgt die kumulierte Ausschüttung seit Beginn des GJ2020 insgesamt 13.504 Mio. Rs bzw. 17.5 Rs je Anteil. Der Stichtag für die Ausschüttung für Q3 GJ2020 ist der 24. Februar 2020 und die Ausschüttung wird am oder vor dem 29. Februar 2020 erfolgen.

Michael Holland, Chief Executive Officer von Embassy REIT, sagte zu den Quartalszahlen:

„Unser Portfolio liefert weiter Erfolgszahlen. 2019 überschritt das Leasinggeschäft quer durch die indischen Märkte die Rekordmarke von um die 5,6 Mio. Quadratmeter („qm"), was die Stärke des indischen Bürosektors als führender globaler Markt für Büroflächen unterstreicht. Wir schlagen weiterhin Kapital aus dieser Nutzernachfrage, die vor allem von internationalen Konzernen befeuert wird. Durch ein konsistentes Leasinggeschäft, vorzeitige Fertigstellung unserer komplementären Entwicklungs-Pipeline, Aufnahme unserer zusätzlichen geländeinternen Entwicklungsprojekte und Akquisition weiterer Flächen, um das Wachstum unseres größten Gewerbeparks zu unterstützen, wollen wir diesen Erfolgskurs fortsetzen."

Finanzielle Eckdaten

Der Betriebsertrag stieg im Q3 GJ2020 gegenüber dem Vorjahr um 14 % auf 5.459 Mio. Rs; das kumulative Wachstum seit Beginn des GJ2020 gegenüber dem Vorjahr liegt bei 16 %

Das Nettobetriebsergebnis stieg im Q3 GJ2020 gegenüber dem Vorjahr um 16 % auf 4.639 Mio. Rs; das kumulative Wachstum seit Beginn des GJ2020 gegenüber dem Vorjahr liegt bei 17 %

Die Nettobetriebsergebnismarge für Q3 GJ2020 und seit Beginn des GJ2020 lag bei 85 %, was auf Skaleneffekte und niedrige Managerhonorare zurückzuführen ist

Beschaffung von Fremdkapital in Höhe von 16.400 Mio. Rs zu 9,03 %; Bilanzstruktur weiterhin mit konservativem Hebel und Verhältnis von Nettoverschuldung zu Gesamtunternehmenswert ( TEV) von 12 % (Stichtag: 31. Dezember 2019)

Geschäftliche Eckdaten

Vermietungsstand im Portfolio stieg auf 95,1 % (Stand: 31. Dezember 2019), eine Steigerung von 220 Bp. gegenüber dem Vorjahr bzw. 40 Bp. im Quartalsvergleich

Das Leasingneugeschäft im Q3 GJ2020 lag bei ca. 49.000 qm mit einer starken Pipeline von ca. 46.500 qm

Das kumulative Leasingneugeschäft seit Beginn des GJ2020 lag bei dem Rekordwert von ca. 158.000 qm und lieferte ein organisches Wachstum mit einer Neubewertungsdifferenz von 56 % auf Weitervermietungsflächen von ca. 102.200 qm

Wachstumsinitiativen

Büroflächen von ca. 130.000 qm vorzeitig realisiert, 44 % davon bereits an Nutzer vorvermietet

Beginn der nächsten Wachstumsphase mit zusätzlichen geländeinternen Projekten von ca. 241.500 qm

Erwerb von vermietbaren Flächen innerhalb des Gewerbeparks Embassy Manyata in Bengaluru von ca. 55.700 qm mit Anfangsrendite von 9,25 % nach Bauabschluss im Q4 GJ2023

Anlegermaterialien und Einzelheiten zur Anleger-Telefonkonferenz

Embassy REIT hat ein Informationspaket zu den Quartalsergebnissen und der Performance veröffentlicht, dass Folgendes umfasst: (i) verkürzte ungeprüfte Einzelabschlüsse und verkürzte konsolidierte Abschlüsse für das Quartal und die neun Monate bis zum 31. Dezember 2019, (ii) eine Anlegerpräsentation zu den Ergebnissen des Q3 GJ2020 und (iii) ein begleitendes Betriebs- und Finanzdatenbuch gemäß der Best Practices für die Berichterstattung globaler REITs. Sämtliche dieser Materialien sind unter der Rubrik Investor Relations auf der Webseite des REIT unter ir.embassyofficeparks.com verfügbar.

Embassy REIT wird am 14. Februar 2020 um 18.30 Uhr Indische Standardzeit eine Telekonferenz zur Besprechung der Finanzergebnisse des Q3 GJ2020 abhalten. Eine Aufzeichnung der Konferenz wird bis zum 29. Februar 2020 unter der Rubrik Investor Relations auf der Webseite des REIT unter ir.embassyofficeparks.com verfügbar sein.

Informationen zu Embassy REIT

Embassy Office Parks ist Indiens erster und einziger börsennotierter REIT. Embassy REIT umschließt ca. 2,3 Millionen Quadratmeter fertig gestellter und in Betrieb genommener Gewerbeimmobilien in ganz Indien. Einschließlich ca. 790.000 Quadratmetern geländeinterner Entwicklungen in der Pipeline umspannt das gesamte Portfolio ca. 3,1 Millionen Quadratmeter in insgesamt sieben hochwertigen Gewerbegebieten und vier Innenstadt-Bürogebäuden in Indiens leistungsstärksten Büromärkten in den Städten Bengaluru, Mumbai und Pune sowie in der Hauptstadtregion. In den Portfolio-Immobilien sind über 160 Blue-Chip-Unternehmen angesiedelt. Es beinhaltet 75 Gebäude mit strategischen Einrichtungen, einschließlich zwei fertiggestellter Hotels, zwei im Bau befindlicher Hotels und eines 100-MW-(AC-)Solarparks, der die Mieter mit Ökostrom versorgt.

