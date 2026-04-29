Embassy Office Parks REIT Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Embassy Office Parks REIT Registered hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -4,54 INR. Ein Jahr zuvor waren -2,560 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Embassy Office Parks REIT Registered im vergangenen Quartal 12,29 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Embassy Office Parks REIT Registered 10,98 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,57 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Embassy Office Parks REIT Registered ein EPS von 17,14 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 46,76 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 41,66 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at