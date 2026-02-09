Embassy Office Parks REIT Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Embassy Office Parks REIT Registered lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 4,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Embassy Office Parks REIT Registered 1,67 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,10 Milliarden INR – ein Plus von 15,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Embassy Office Parks REIT Registered 10,44 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at