|
09.02.2026 06:31:29
Embassy Office Parks REIT Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Embassy Office Parks REIT Registered lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 4,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Embassy Office Parks REIT Registered 1,67 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,10 Milliarden INR – ein Plus von 15,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Embassy Office Parks REIT Registered 10,44 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!