Embassy Office Parks REIT Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Embassy Office Parks REIT Registered hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,77 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,45 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 13,18 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Embassy Office Parks REIT Registered 11,56 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at