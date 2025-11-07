Embassy Office Parks REIT Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Embassy Office Parks REIT Registered lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,45 INR gegenüber 16,14 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,56 Milliarden INR – ein Plus von 9,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Embassy Office Parks REIT Registered 10,51 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at