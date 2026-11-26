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26.11.2026 06:31:29
Embecta präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Embecta hat am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,450 USD je Aktie in den Büchern standen.
Embecta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 298,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 264,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,15 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,05 Milliarden USD – eine Minderung um 2,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD und einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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