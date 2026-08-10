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10.08.2026 06:31:29
Embecta stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Embecta präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,780 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Embecta im vergangenen Quartal 271,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Embecta 295,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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