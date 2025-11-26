Embecta vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Embecta hat am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Embecta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 264,0 Millionen USD im Vergleich zu 286,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,08 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,12 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at