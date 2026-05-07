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07.05.2026 06:31:29
Embecta zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Embecta hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Embecta im vergangenen Quartal 221,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Embecta 259,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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