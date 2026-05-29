EmbeddedArt Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse

EmbeddedArt Group Registered hat sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,8 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EmbeddedArt Group Registered einen Umsatz von 14,1 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at