EmbedWay Technologies (Shanghai) A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EmbedWay Technologies (Shanghai) A hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 251,1 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 30,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 360,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at