EmbedWay Technologies (Shanghai) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EmbedWay Technologies (Shanghai) A hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EmbedWay Technologies (Shanghai) A 0,020 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 243,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 250,4 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at