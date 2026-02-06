|
06.02.2026 06:31:28
EmbedWay Technologies (Shanghai) A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
EmbedWay Technologies (Shanghai) A hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EmbedWay Technologies (Shanghai) A ein Ergebnis je Aktie von -0,170 CNY vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 236,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 307,9 Millionen CNY ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 CNY gegenüber 0,080 CNY je Aktie im Vorjahr.
Umsatzseitig standen 1,05 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem EmbedWay Technologies (Shanghai) A 1,11 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.