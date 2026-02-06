EmbedWay Technologies (Shanghai) A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EmbedWay Technologies (Shanghai) A hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EmbedWay Technologies (Shanghai) A ein Ergebnis je Aktie von -0,170 CNY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 236,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 307,9 Millionen CNY ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 CNY gegenüber 0,080 CNY je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 1,05 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem EmbedWay Technologies (Shanghai) A 1,11 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at