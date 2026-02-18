Embellence Group Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Embellence Group Registered hat sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,72 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,520 SEK je Aktie erzielt worden.

Embellence Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 195,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,93 SEK beziffert. Im Vorjahr waren 2,50 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 765,00 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 777,51 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 2,82 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 761,96 Millionen SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at