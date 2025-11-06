Embellence Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Embellence Group Registered hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,710 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Embellence Group Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 174,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 170,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at