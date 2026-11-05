Embellence Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Embellence Group Registered stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 SEK je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 178,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 174,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at