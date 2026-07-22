|
22.07.2026 06:31:29
Embellence Group Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Embellence Group Registered hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,61 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 SEK je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 181,0 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!