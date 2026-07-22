Embellence Group Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Embellence Group Registered hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,61 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 181,0 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at