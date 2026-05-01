Embotelladora Andina: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Embotelladora Andina hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Embotelladora Andina in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,04 Milliarden USD im Vergleich zu 922,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,585 USD sowie einem Umsatz von 1,02 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at