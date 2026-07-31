Embotelladora Andina: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Embotelladora Andina hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 66,05 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Embotelladora Andina 50,00 ARS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 1 282,41 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 895,61 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at