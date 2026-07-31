31.07.2026 06:31:29

Embotelladora Andina: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Embotelladora Andina äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 42,24 CLP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Embotelladora Andina noch ein Gewinn pro Aktie von 41,21 CLP in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 820,09 Milliarden CLP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Embotelladora Andina 738,15 Milliarden CLP umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 44,93 CLP gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 805,71 Milliarden CLP geschätzt.

Redaktion finanzen.at

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