Embotelladora Andina hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Embotelladora Andina äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,690 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 1,04 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Embotelladora Andina 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,660 USD sowie einem Umsatz von 1,11 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,88 USD gegenüber 1,64 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,99 Prozent auf 3,52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 3,69 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at