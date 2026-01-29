Embotelladora Andina hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Embotelladora Andina hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,93 Prozent auf 1,04 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,11 Milliarden USD prognostiziert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,06 USD beziffert, während im Vorjahr 1,49 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Embotelladora Andina in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,52 Milliarden USD im Vergleich zu 3,42 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 3,69 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at