Embotelladora Andina informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Embotelladora Andina hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Embotelladora Andina in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 960,8 Millionen USD im Vergleich zu 834,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at