Embotelladora Andina legte Quartalsergebnis vor

Embotelladora Andina lud am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 114,61 CLP, nach 110,32 CLP im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,99 Prozent zurück. Hier wurden 973,28 Milliarden CLP gegenüber 1 013,75 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 98,57 CLP sowie einem Umsatz von 973,34 Milliarden CLP gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 297,38 CLP, nach 257,50 CLP im Vorjahresvergleich.

Embotelladora Andina hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3 344,84 Milliarden CLP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3 224,23 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 278,68 CLP je Aktie sowie einen Umsatz von 3 343,17 Milliarden CLP ausgegeben.

Redaktion finanzen.at