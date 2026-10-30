Embotelladora Andina mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Embotelladora Andina lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,40 USD gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Embotelladora Andina mit einem Umsatz von insgesamt 960,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 834,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at