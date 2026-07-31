Embotelladora Andina präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Embotelladora Andina veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 910,2 Millionen USD – ein Plus von 16,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Embotelladora Andina 779,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at