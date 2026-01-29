Embotelladora Andina: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Embotelladora Andina hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 176,31 ARS gegenüber 114,36 ARS im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Embotelladora Andina mit einem Umsatz von insgesamt 1 497,19 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 050,91 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 42,47 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 389,51 ARS eingefahren. Im Vorjahr waren 249,76 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 4 381,01 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3 127,38 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

