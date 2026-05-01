01.05.2026 06:31:29

Embotelladora Andina stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Embotelladora Andina lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 109,85 CLP gegenüber 87,68 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 924,26 Milliarden CLP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 888,18 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 87,18 CLP gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 914,27 Milliarden CLP taxiert.

Redaktion finanzen.at

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