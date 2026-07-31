Embotelladora Andina stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Embotelladora Andina gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 910,2 Millionen USD gegenüber 779,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at