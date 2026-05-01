Embotelladora Andina vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Embotelladora Andina hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,550 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,04 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 922,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,585 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,02 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at