Embotelladora Andina: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Embotelladora Andina hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 63,28 CLP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Embotelladora Andina noch ein Gewinn pro Aktie von 46,42 CLP in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 800,36 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 726,81 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at