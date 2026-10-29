Embotelladora Andina: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Embotelladora Andina hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 68,05 CLP gegenüber 63,28 CLP im Vorjahresquartal.

Embotelladora Andina hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 896,61 Milliarden CLP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 800,36 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 61,94 CLP sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 871,65 Milliarden CLP gelegen.

Redaktion finanzen.at