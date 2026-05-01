Embotelladora Andina zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Embotelladora Andina hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 175,70 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Embotelladora Andina 96,08 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Embotelladora Andina hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 478,34 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 973,28 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at