12.12.2025 06:31:28
Embrace Change Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Embrace Change Acquisition A präsentierte am 10.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Embrace Change Acquisition A 0,040 USD je Aktie verdient.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
