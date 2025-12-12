Embrace Change Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Embrace Change Acquisition A lud am 10.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

