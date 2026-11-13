Embracer Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Embracer Group Registered B präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Embracer Group Registered B ein EPS von -0,090 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,19 Prozent auf 4,13 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,85 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,04 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,93 Milliarden SEK gesehen.

Redaktion finanzen.at