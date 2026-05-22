Embracer Group Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Embracer Group Registered B hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 30,59 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 33,52 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Embracer Group Registered B 3,93 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 27,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,39 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 26,070 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren 28,95 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,91 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 22,37 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at